NÄDALA FOTOD ⟩ Hävitava viiruslaine kannul toob Amazonasesse kannatusi veeuputus

Francisco Orivan Soares de Bastos kasutab puupilpaid, et Amazonase osariigis Anamãs oma kariloomi päästa. 14 000 elanikuga asula Amazonasesse suubuva Solimõese jõe ühe haru kaldal on nende kümnete külade ja linnade seas, kus ebatavaliselt tugev vihm on põhjustanud ränki kannatusi. FOTO: Edmar Barros / AP / Scanpix