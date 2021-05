Otsustamatu, kehvade juhiomadustega ja äraolev. Ajal, kus Leedus pulbitseb vaen ja ühiskonnas on mõrad, on kaks aastat tagasi presidendiks valitud Gitanas Nausėda silmitsi just eelmainitud süüdistustega. Läinud nädalavahetuse sündmused aga näitasid ühtlasi, et lõhenenud riigis poole valimine võib osutuda samuti kriitiliseks eksimuseks.