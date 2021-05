Rootsi tõusis nakatumisnäitaja poolest EL-i tippu

Rootsi kahe nädala nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on 577.

Rootsis sai mai alguses täis miljon nakkusjuhtu ja ta on olnud nakatumiste arvult nädalaid Küprose järel teisel kohal, sest mujal Euroopas on nakatumine hakanud langema.

«Paljudes Euroopa riikides on tase olnud oluliselt kõrgem kui meil praegu, nii et tõenäoliselt on Rootsis selle loodetavasti viimase kolmanda laine tõus olnud hiline,» ütles riigi peaepidemioloog Anders Tegnell.