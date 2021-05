Aserbaidžaani president tahab Armeeniaga läbirääkimisi

Võitlus lõppes novembri alguses Venemaa vahendatud rahuleppega, mille tagajärjel pidi Armeenia need eelmise sajandi lõpus oma kontrolli alla saadud alad uuesti Aserbaidžaanile loovutama.

«Mägi-Karabahhi konflikt on läbi ja on tulnud aeg mõelda tulevikule,» ütles Alijev Lõuna-Kaukaasiat puudutaval videokonverentsil. Ta leidis, et kaks riiki peaksid püüdma minimeerida tulevikuriske.