Brasiilias leidsid kinnitust esimesed India viirustüvega nakatumised

India plahvatusliku koroonapuhangu taga olevat COVID-19 varianti on leitud 44 riigis üle kogu maailma, teatas eelmisel nädalal Maailma Terviseorganisatsioon (WHO).

«Koroonaviiruse varianti B.1.617, mis avastati Indias esmakordselt mullu oktoobris, on tuvastatud 44 riigis kõigis kuues WHO piirkonnas,» edastati teadaandes. Lisaks on WHO saanud infot India variandi avastamisest veel viies riigis. Välisriikidest on koroonaviiruse India tüve leitud enim Suurbritannias.