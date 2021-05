Jaapani välisminister lubas külmutada igasuguse abi Myanmarile

Jaapan on Myanmari suurim abiandja ning pärast seda, kui sõjaväehunta veebruari alguses võimu haaras ja riigi tsiviiljuhi Aung San Suu Kyi vangistas, on abi juba olulisel määral peatatud.

Välisminister Motegi ütles ajalehele Nikkei antud intervjuus, et selle külmutamine jätkub veelgi, kuna hunta jätkab riigipöördevastaste suhtes jõu kasutamist.

«Me ei taha seda sugugi teha, kuid peame selgelt kinnitama, et sellistes oludes on raske jätkata,» ütles minister.

«Riigina, mis on Myanmari demokratiseerimist erinevatel viisidel toetanud, ja ka sõbrana peame me esindama rahvusvahelist üldsust ja selle selgelt välja ütlema.»

Motegi märkis, et Jaapan on Myanmari jaoks suurim majandusabi andja ning Tokyol on ka pikaajalised suhted sealse sõjaväega.