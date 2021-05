Jaapanis jäi reisijaid täis ülikiirrong juhi kempsupausi ajaks omasoodu kihutama

Raudteefirma pressiesindaja selgitas uudisteagentuurile AFP, et ülikiirrongides on range keskne arvutipõhine kontrollsüsteem, kuid rongijuht peab olema alati oma kohal, et reageerida võimalikele ootamatustele. Samuti on rongijuhi ülesanne käsitsi kiirendada või pidurdada, et tagada ohutus ning rongi graafikus püsimine.