Leedu seim registreeris samasooliste tsiviilpartnerluse eelnõu

Eelnõus määratletakse tsiviilpartnerlust kahe inimese kooseluna, mis on registreeritud vastavalt õigusaktidega kehtestatud protseduuridele ning mille eesmärk on luua, arendada ja kaitsta partnerite suhet.

«Leedus on umbes 600 000 vallalist täiskasvanut, kellest paljud ootavad, et poliitikud täidaksid ootused, mis sündisid 20 aasta eest, kui tsiviilkoodeksis kehtestati tsiviilpartnerluse institutsioon,» ütles parlamendi spiiker ja üks eelnõu algatajaist Viktorija Čmilytė-Nielsen.

«Minu seisukoht on selge: meil ei ole täielikult toimivat ühiskoda, kui me stigmatiseerime selle eri gruppe ja anname neile erinevad õigused. See on lühinägelik ja kõlbeliselt vastutustundetu.»