WHO: pandeemiasurmade arv on 2-3 korda ametlikult esitatust suurem

WHO ülemaailmse tervisestatistika raporti põhjal on selle aja jooksul surnud palju rohkem inimesi kui oleks surnud ilma pandeemiata. Surmad on põhjustatud kas otseselt COVID-19-st või sellest, et pandeemia tõttu ei saanud teiste haigustega inimesed õigeaegselt ravi.