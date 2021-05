Boko Harami liider lasi end lahingus rivaalidega arvatavasti õhku

Aastate jooksul on Nigeeria sõjavägi teatanud Abubakar Shekau tapmisest palju kordi, kuid seni on ta igal puhul mõne nädala jooksul esinenud internetis pöördumisega, milles on mõnitanud oma väidetavaid surmajaid, kirjeldas The New York Times.