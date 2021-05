Mitmel pool Saksamaal said inimesed täna esimest korda alates novembrist istuda välirestorani einestama ja õlut nautima. Tuleval nädalal leevendab alkoholipiiranguid ka Norra ning Ungari kavatseb peagi loobuda maski nõudmisest. Kõrgõzstan aga lasi raisku laari Sputnik V vaktsiini, kuna ühes Biškeki haiglas ühendati neid säilitanud külmkapp telefoni laadimiseks vooluvõrgust välja.

Saksamaal on sulgemismeetmed kehtinud alates novembrist ning märtsis ettevaatlikult alanud taasavamine pöörati kiirest nn hädapiduriga tagasi, kuna viiruse kolmas laine hakkas hoogu koguma. Nüüd, kui nakatumine taas langeb ja vaktsineerimistempo on kiirem, on paljud linnad ja liidumaad otsustanud nädalavahetusel tähistatavate nelipühade eel piiranguid leevendada.