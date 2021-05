Kataloonia presidendiks valiti mõõdukas iseseisvuslane

38-aastane advokaat ja poliitik Aragonès on kutsunud Madridi korraldama Kataloonias iseseisvusreferendum, sest 2017. aasta katse Hispaaniast lahku lüüa päädis poliitilise kriisiga.

Kohaliku «valitsuse eesmärgiks on veenduda, et Kataloonia iseseisvus on võimalik», ütles ta reedel enne valimisi.