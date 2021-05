Biden lubab abi Gaza ülesehitamisel ja nõuab kahe riigi lahendust

Biden märkis, et on kutsunud ka iisraellasi üles lõpetama kogukondadevahelist tüli Jeruusalemmas.

Siiski rõhutas president, et tema «pühendumus, pühendumus Iisraeli julgeolekule ei muutu» ja lisas, et seni, kuni piirkond «ühemõtteliselt» Iisraeli olemasolu ei tunnista, «pole ka rahu».

«Aga ma ütlen teile, milles on muutus. Muutus on selles, et meil on ikkagi vaja kahe riigi lahendust. See on ainus vastus, ainus vastus,» nentis Biden.