Iisraeli-Palestiina relvarahu peab, Gazasse jõuab humanitaarabi

Õhurünnakute eest pagenud tuhanded palestiinlased on kodus tagasi ja ka iisraellased jätkasid reedel tavapärast elu. Rahvusvahelise üldsuse peatähelepanu on nüüd Gaza taastamisel.

USA president Joe Biden kutsus üles Jeruusalemma kogukondadevahelist tüli lõpetama, lubas abi Gaza sektori ülesehitamise korraldamisel ja kinnitas, et ainus viis konflikt lahendada on Palestiina riik kõrvuti Iisraeliga.

Iisrael avast taas Kerem Shalomi piiripunkti ning sealtkaudu on hakanud veokid abiga Gazasse saabuma, tuues hädavajalikke ravimeid, toitu ja kütust.

ÜRO hädaabi keskfond (Central Emergency Response Fund) on eraldanud humanitaarabiks 18,5 miljonit dollarit.

End pommide eest varjanud kümned tuhanded Gaza elanikud tulid reedel üle hulga aja esimest korda välja, et uurida, mis on saanud nende kodudest ja ümbruskonna hoonetest, käisid mere ääres ja matsid surnuid.

10. mail alanud Iisraeli õhurünnakutes sai surma 248 inimest, nende hulgas 66 last. Vigastatuid on tervishoiuministeeriumi andmetel 1948. Ohvrite hulgas on ka Hamasi ja teiste rühmituste võitlejaid.