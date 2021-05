Tuletõrjujad jätkavad Ateena lähedal suure metsapõlengu kustutamist

Ateenast 90 kilomeetri kaugusel Geraneia mäeahelikus möllav tulekahju on üks viimase 20-30 aasta suuremaid ja puhkes ebatavaliselt vara, ütles tuletõrjeülem Stefanos Kolokouris telekanalile ANT1.

Kustutustöödest võtab osa 270 tuletõrjujat, appi on tulnud 16 lennumasinat ja sõjavägi.

Ükski inimene ei ole seni tules kannatada saanud, küll aga mitu maja. Kümnetest küladest on elanikud evakueeritud.

Tänu paranenud ilmaoludele saadi teisipäeva õhtul peamine tulerinne kontrolli alla, aga mitu ägedat kollet on veel, ütles Kolokouris.

Ateena ülikooli keskkonnakatastroofide haldamise professor Euthymios Lekkas ütles, et maha on põlenud 55 ruutkilomeetrit männimetsa ja tuleroaks on läinud ka põllumajandusmaad.