Haruldane koroonatüvi kihutab Bordeaux' elanikke vaktsineerima

Bordeaux' põhjaosas Bacalani piirkonnas antakse kõigile täiskasvanutele võimalus end sel nädalavahetusel või halvimal juhul järgmise nädala alguses tingimusteta vaktsineerida, ütles piirkonna terviseameti medisiininõustaja Patrick Dehail.

«Teeme (tervishoiu)ministeeriumiga koostööd vajalike lisadooside saamiseks,» sõnas ta ja lisas, et järgnevalt laiendatakse kampaaniat kogu Bordeaux piirkonnale.

«Jutt käib variandist, mis on riigi tasandil juba tuvastatud, aga mis on seni olnud haruldane,» seletas Dehail.

Bordeaux' Bacalani linnaosas on see variant leitud vähemalt 46 inimesel. Reedel alustati laustestimist, et võimalikult paljud juhtumid avastada.

Seni ei ole ükski nakatunu haiglaravi vajanud.

Tüvi nimega VOC 20I/484K on seotud Covid-19 Briti variandiga, kuid sel on üks lisamutatsioon E484K, mis on tuvastatud ka Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Brasiilia tüves.

Arvatakse, et see vähendab haiguse läbipõdemisel ja mõne vaktsiiniga saadavat immuunsust.

Dehail rõhutas, et seni ei ole põhjust arvata, et see variant oleks resistentne mRNA vaktsiinidele, mida toodavad Pfizer ja Moderna, või et see põhjustaks raskema haigestumise.