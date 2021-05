Iisraeli politsei lubas juudid Jeruusalemma Templimäele

Juutide Templimägi, moslemite Al-Aqsa mošeekompleks on mõlema religiooni tähtis pühapaik ja alaline tüliallikas.

Iisraeli politsei pressiesindaja Micky Rosenfeld ütles, et paik on avatud regulaarseteks külastusteks ja politsei tagab, et ühtki vahejuhtumit ei tekiks.