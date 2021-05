Eksnõunik: Johnson valetas koroonastrateegia kohta

Cummings peab andma parlamendi alamkoja tervishoiu- ja teaduskomisjonile tunnistuse kolmapäeval, kuid ta on juba vihjanud, et tema käsutuses on dokument, mis paljastab valitsuse tegevuse pandeemia ohjeldamisel, kui Covid-19 2020. aasta alguses Suurbritanniasse jõudis.