Kuidas sündmused arenesid: Valgevene Maja esitab kaaperdamise kronoloogia

2) Kui lennuk lendas Valgevene territooriumi kohal, ilmnes, et pardal on pomm.

4) Lukašenko käsul tõusis lendu hävitaja MIG-29, et sundida tsiviillennuk iga hinna eest maanduma. On ülimalt tõenäoline, et piloot sai käsu reisilennuk alla tulistada, kuna see polnud viimase hetkeni soovinud Minskis maanduda. Asjaolu, et tegemist on selgelt Valgevene eriteenistuste kavandatud tegevusega, tõendab ka presidendi pressiteenistuse sõnum telegrammikanalis Pul Pervovo.