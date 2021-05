Leedu politsei küsitleb reisijaid, prokuratuur alustas uurimist kaaperdamise kohta

«Meil on väga hea meel, et lennuk on lõpuks suutnud reisi lõpule viia, kuid samal ajal, kuna kohtueelne uurimine on juba alanud, siis paluvad politseinikud mõnel reisijal veel täna õhtul küsimustele vastata, et koguda teavet nii kiiresti kui võimalik,» ütles peaminister.