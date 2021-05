Leedu nõuab Valgevene õhuruumi sulgemist rahvusvahelistele lendudele

Avalduses märgitakse, et Valgevene taoline tegevus näitab, et selle riigi õhuruum ei ole kõigile ohutu ning Leedu nõuab rahvusvaheliselt üldsuselt «selget ja kompromissitut» vastust.

«Euroopa Liit peab rakendama tõhusaid meetmeid, et kaitsta kõiki inimesi, ükskõik millise riigi kodanikke, kes on mitteadekvaatse režiimi tegevuse tõttu ohus. Koos rahvusvaheliste partneritega teeme koostööd, et tagada Valgevene õhuruumi sulgemise rahvusvahelistele lendudele. Täna juhtunu pole mitte ainult rünnak Leedu vastu, vaid ka signaal kogu Euroopa Liidule ja kõigile rahvusvahelistele organisatsioonidele,» seisid teadaandes.