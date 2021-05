Maroko hoiatas Hispaaniat Polisario Rinde juhi võõrustamise tõttu

Polisario Rinne on võidelnud aastaid endise Hispaania koloonia, kuid praegu suuremalt jaolt Maroko võimu all oleva Lääne-Sahara iseseisvuse eest.

Rabat sattus raevu, kui sai teada, et Polisario Rinde 75-aastane liider Ghali aprillis lennukiga Põhja-Hispaania haiglasse toimetati.

Euroopa Komisjoni asepresident Margaritis Schinas ütles pärast põgeniketulva, et Euroopat «ei heiduta keegi». Schinas kinnitas Hispaania raadiole Marokole vihjates, et Euroopast «ei saa sellise taktika ohvrit».

Madrid saatis eelmisel nädalal tagasi üle 6000 pagulase ja on takistanud uute saabujate Ceutasse sisenemist. Väiksem arv pagulasi on saabunud Hispaania teise Maroko rannikul asuvasse enklaavi Melillasse, mis asub Ceutast 400 kilomeetrit idas.

Ceuta ja Melilla on ainsad Euroopa Liidu piirkonnad, millel on maismaapiir Aafrikaga. Igal aastal püüavad tuhanded migrandid, peamiselt Sahara-tagusest Aafrikast, ületada piirirajatised, mis Ceutat ja Melillat ümbritsevad, et siis Hispaania territooriumil asüüli taotleda.