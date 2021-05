Väliskomisjonide esimehed kutsuvad riike Valgevene ülelendusid keelama

«Meie kui oma riikide parlamentide väliskomisjonide esimehed mõistame sõnaselgelt hukka vägivallaähvardused Valgevene õhuruumis liikuvate tsiviillennukite vastu. Hävituslennukite kasutamine Ryanairi tsiviillennu kinnipidamiseks kujutab endast piraatlust marsruudil kahe NATO ja EL-i liikmesriigi vahel. See vastutustundetu tegu seadis reisijad ja meeskonna suurde ohtu. See on meeldetuletuseks, et Minskis end välja kuulutanud valitsus on ebaseaduslik,» edastati avalduses.