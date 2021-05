Väliskomisjonide esimehed kutsuvad riike Valgevenest ülelende keelama

«Meie kui oma riikide parlamendi väliskomisjoni esimehed mõistame sõnaselgelt hukka vägivallaähvardused Valgevene õhuruumis liikuvate tsiviillennukite vastu. Hävituslennukite kasutamine Ryanairi tsiviillennu kinnipidamiseks kujutab endast piraatlust marsruudil kahe NATO ja ELi liikmesriigi vahel. See vastutustundetu tegu seadis reisijad ja meeskonna suurde ohtu. See on meeldetuletus, et Minskis end välja kuulutanud valitsus on ebaseaduslik,» edastati avalduses.