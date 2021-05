Lennuliikluse ekspert: pommiähvarduse korral oleks loogilisim maandumiskoht olnud Vilnius

Riik võib oma õhuruumis lendava lennuki maanduma sundida vaid väga erakordsetel juhtudel, selgitas Salumäe. «Need on enamasti seotud sellega, et tsiviilõhusõiduki kohta pole teada, mis see on või on põhjendatud kahtlus, et seda võidakse kasutada mittesihipäraselt ehk relvana kellegi või millegi vastu.»