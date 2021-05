Valgevene saadab seoses Riia lipuvahetusega välja kogu Läti saatkonna

Makei lisas, et Valgevene on valmis Läti sümmeetriliseks vastusammuks.

Staķise sõnul on samm Riia volikogu algatus, mida toetab Valgevene opositsioon ja mille eesmärk on väljendada toetust rahvale, kes kannatab Aleksandr Lukašenka režiimi all.

Rinkēvičs ütles, et sanktsioonid ja avaldused on üks asi, kuid see samm - lipu väljavahetamine - on sümboolse teona tugevam.