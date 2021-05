Marko Mihkelson: röövitud Pratasevitš saab piinatud, kui mitte tapetud

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson arvas Postimehe otsesaates, et oht vahistatud opositsiooniaktivisti Raman Pratasevitši elule on suur. «Pratasevitšil on kindlasti oht, et tema peal võidakse rakendada vähemalt piinamist ja muid mõjutusvahendeid. Valgevenes kehtib ka surmanuhtlus ja see ei ole välistatud,» leidis Mihkelson.