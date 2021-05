KOHALIK VAADE ⟩ Ateena otsib juhtlõngu kaaperdamisele eelnenud päevadest

Kohe, kui levis uudis, et lennuk sunniti maanduma Minskis valeväidetega võimalikust lõhkekehast pardal, teatas Kreeka peaminister Kyriákos Mitsotákis kindlameelselt: «Reisilennuki maanduma sundimine selleks, et pidada kinni ajakirjanik, on pretsedenditu, šokeeriv tegu. Nõuame kõigi reisijate viivitamatut vabastamist. Euroopa Ülemkogu peab reageerima tarvidusele suurendada survet Valgevenele. Mõõt on täis.»