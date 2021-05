«Kui teatati, et lennuk pöörab Valgevenesse, nägin ma tema reaktsiooni,» rääkis Kreeka telekanalile Mega TV Leedus toitlustusäri ajav Nikos Petalis. «Ta haaras peast kinni, justkui oleks juhtumas midagi halba. Ta tundus olevat hirmul… Sa vaatasid teda ja mõtlesid, et temaga on midagi lahti.»

Samuti lennukis olnud leedulanna Monika Simkiene meenutas mitu tundi hiljem pärast Vilniuses maandumist, et 26-aastane Pratasevitš sattus ärevusse. «Ta oli paanikas ja ütles, et see on tema pärast,» lausus naine AFP-le. «Ta lihtsalt pöördus inimeste poole ja ütles, et teda ähvardab surmanuhtlus.»