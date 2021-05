EL mõistis Valgevene tegevuse hukka ja karmistab sanktsioone

Tulemas on ka Valgevene vastu suunatud sanktsioonide karmistamine.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles juba Brüsselisse saabumisel, et Valgevene president Aleksandr Lukašenko ja tema režiim peavad mõistma, et «sellisel tegevusel on karmid tagajärjed».