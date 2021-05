Biden mõistis Valgevene lennukikaaperdamise hukka

«See ennekuulmatu juhtum ja mister Pratasevitši video, mis näib olevat tehtud sunniviisiliselt, on häbiväärsed rünnakud nii poliitilise eriarvamuse kui ka ajakirjandusvabaduse vastu,» sõnas president.

Pratasevitš teatas esmaspäeval avaldatud videos, et teeb võimudega koostööd ja tunnistab süüdistusi meeleavalduste organiseerimises.

«Võin öelda, et mul pole terviseprobleeme. Jätkan koostööd uurijatega ja tunnistan Minski linnas massirahutuste korraldamist,» ütles Pratasevitš Valgevene televisioonis edastatud videos.

«Mul on hea meel uudise üle, et Euroopa Liit on nõudnud sihipäraseid majandussanktsioone ja muid meetmeid ning palunud minu meeskonnal välja töötada sobivad võimalused vastutavate isikute vastutuselevõtmiseks,» lisas Biden oma avalduses.