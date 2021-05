Välismaa koroonapäevik ⟩ Peaminister: Leedus pikendatakse karantiini ilmselt juuni lõpuni

«Valitsus otsustab homme karantiini pikendamise. Et seda otsust on mitu korda muudetud, koostatakse uus redaktsioon, et kõigil oleks lihtsam orienteeruda, võimalik, et pikendame juuni lõpuni,» ütles Šimonytė eile seimis ajakirjanikele.

Ta tõi välja, et olukord paraneb kõigis valdkondades: mitte ainult haigestumises, vaid ka haiglate täitumises. «Võin ettevaatliku optimismiga öelda, et olukord paraneb kõikides valdkondades (...), et testimismaht on endiselt suur, ei arva ma, et meil jääb midagi märkamata, seepärast arvan, et näeme hästi, ja see on üleüldine suundumus kogu Leedus,» märkis valitsusjuht.