Iga aasta mais kordub üks ja seesama: järjekordne linn võõrustab kitši ja kõige kohutavama muusika spektaaklit muidu igati klanitud ja külluslikul meelelahutusüritusel, mil nimeks Eurovisiooni lauluvõistlus. Paljudele leedukatele on see aga midagi enamat kui vaatemäng – see on sügava tähendusega sadomasohhistlik rituaal.