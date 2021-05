Leedu palub peatada piiriülesed projektid Valgevenega

«Praegu ootaks Leedut trahv, kui me keelduks neis projektides osalemast vastavalt varem alla kirjutatud lepingutele. Seetõttu pöördusime projektide peatamiseks Euroopa Komisjoni poole, eriti nende puhul, kus EL-i vahendeid oleks võimalik kasutada tsiviilelanike vastu, mitte nende aitamiseks, vaid ilmselt nende kahjustamiseks, et vältida rahalist karistust,» lausus minister.

«Usume, et see on oluline ja need on üsna suured summad. Neid projekte ei viida veel ellu, kuid on lähenemas tähtajad, mil peaksime hakkama neid režiimiga koos teostama,» ütles ta.

Euroopa Komisjon kiitis 2015. aastal heaks Läti, Leedu ja Valgevene piiriülese koostöö programmi, mille eelarveks oli 81,4 miljonit eurot, sellest EL-i vahenditena 74 miljonit eurot.

«Piiriülesed projektid on Euroopa tava riike ühendada. Kui projektid on tsiviilotstarbega, saame neist vastastikku kasu: koolide remont, teede ehitus, piiriületuspunktid, erinev tsiviilotstarbeline taristu, mis on kasulik mõlemale poolele,» ütles Landsbergis.

«Ent nagu oleme selgelt näinud ja pole kahtlust, et teine pool võib kasutada osa projektide vahenditest mitte tsiviileesmärgil ning me ei peaks neis osalema,» lisas ta, pidades silmas, kuidas mitu aastat tagasi ostetud droone kaotati hiljem opositsiooni meeleavalduste piiramiseks.

«See tähendab, et need on topelteesmärgiga projektid ning Leedu ei peaks neis osalema.»

Landsbergis ütles, et Leedu palus ka Lääne ettevõtetel mitte rahastada Valgevene projekte.

«Niipalju, kui teame, on Valgevene suured riiklikud projektid, nagu Astravetsi tuumajaama teine tuumareaktor, osalt tehniliselt Lääne ettevõtete õlul. Need ettevõtted ei tee seda tasuta ja nagu teame, pole Lukašenkol ja tema režiimil väga palju raha. Nad võivad laenata Venemaalt või Hiinalt, kuid niipalju kui teame, ei saa välistada võimalust, et seda rahastavad Lääne pangad,» lausus Leedu välisminister.

Landsbergis teatas seaduseandjatele ka eesmärgist sulgeda Euroopa õhuruum Valgevene lennuliinide lendudele.

«Leedu langetas selle otsuse eile. Täna on signaale Brüsselist, et see saab olema ka Euroopa otsus,» ütles ta.

Tema sõnul lepiti kokku Euroopa-üleses kompromisslahenduses sanktsioonide nimekirja osas.

«Oleme juba mitu kuud arutanud neljandat sanktsioonipaketti. Ma ei saa üksikasju avaldada, sest info on salastatud, kuid arutelu on edenenud aeglaselt, sest selles osas puudub entusiasm ja toetus. Oleme suutnud kokku leppida teatud kompromissnimistus, kuid seda pole veel heaks kiidetud. Nimekirja heakskiitmiseks pole paremat võimalust kui täna,» ütles Landsbergis.