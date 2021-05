Pratasevitši endine kolleeg kardab, et tema on järgmine

Praegu Varssavis baseeruv Putila, kes kasutab perekonnanime Svetlov, ütles, et tema ja ta kolleegid kardavad, et nemad võivad saada Valgevene režiimi järgmisteks ohvriteks.

«Me saame sadu tapmisähvardusi, milles öeldakse, et Ramanil vedas, et ta kinni võeti, ja et meid ei võeta kinni, vaid lastakse maha, et nad lasevad õhku meie kontori Varssavis,» ütles Putila, kuid lubas võitlust jätkata.