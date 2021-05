Mitmed Saksamaa ja Prantsusmaa Youtube'i videotegijad, blogijad ja suunamudijad avalikustasid, et PR-organisatsioon Fazze pakkus neile raha vääralt väitmiseks, et Pfizer-BioNTechi vaktsiin on põhjustanud sadu surmasid. Väidevalt Londonis asuval ettevõttel võib olla seoseid Venemaaga.