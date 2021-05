Lukašenko: rünnakud Valgevenele on ületanud punased jooned

Ateena-Vilniuse lennuk, mille pardal oli tagaotsitav Valgevene opositsiooniaktivist, sunniti pühapäeval pommiohu ettekäändel Minskis maanduma. Mitu Euroopa lennufirmat on seepeale lõpetanud lennud läbi Valgevene õhuruumi.

«Nagu me ennustasime, on meie pahasoovijad kodu- ja välismaal meie riiki rünnates meetodeid muutnud. Nad on ületanud palju punasid jooni ning ületanud terve mõistuse ja inimkõlbluse piirid,» vahendas riiklik uudisteagentuur BelTA Lukašenko sõnu parlamendi ja põhiseaduskomisjoni liikmetele.