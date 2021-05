Euroopa Liit kaebas AstraZeneca vaktsiinitarnete pärast kohtusse

EL-i advokaat Rafael Jafferali ütles kohtus, et nüüd oodatakse AstraZenecalt kõigi lubatud vaktsiinidooside tarnimist detsembri lõpuks, aga hilinemine on kuus kuud.

Tema põhiargument on, et AstraZeneca peaks kasutama EL-ile lepingus ette nähtud tarne tagamiseks nii EL-is kui Suurbritannias asuvaid tehaseid, selle asemel müüdi aga 50 miljonit EL-ile ette nähtud doosi kolmandatesse riikidesse ja rikuti sellega lepingut.

AstraZeneca väidab, et nemad on lepingut täitnud, vaktsiini on keeruline valmistada ja ettevõte on andnud endast parima, et tarned oleksid õigeaegsed.