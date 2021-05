Iraani president palus ajatollal valimistele rohkem kandidaate lubada

«Valimiste keskmes on konkurents. Kui see ära võtta, muutub see laibaks,» ütles Rouhani valitsuse istungil. «Ma saatsin kõrgeimale juhile eile kirja oma mõtetega ja selle kohta, kas ta saaks sellega aidata.»

President ütles, et kõrgeim juht on eelmiste valimiste puhul kandidaatide heakskiitmisse harva sekkunud, aga on juhtunud, et ta on mõne väljapraagitud kandidaadi nimekirja tagasi pannud.