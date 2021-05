«Tõde on see, et ministrid, kõrged ametnikud ja kõrged nõunikud nagu mina jäime katastroofiliselt kaugele standarditest, mida rahval on õigus sellise kriisi ajal valitsuselt oodata,» ütles Cummings parlamendikomiteele. «Valitsus ebaõnnestus ajal, mil avalikkus meid enim vajas.» Endine nõunik vabandas ka kõigi nende ees, kes koroonaviiruse tõttu oma pereliikmed kaotasid.