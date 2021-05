Laurence des Cars saab esimese naisena Louvre'i juhiks

Praegu on Des Cars Musée d'Orsay direktor ja ka selles ametis oli ta esimene naine. Tema juhtimisel on 19. sajandi kunstile pühendatud muuseumis kasvanud noorte külastajate arv ning suurenenud on nii kunstile kui publikule mõeldud ruum.

54-aastane kunstiajaloolane on nelja ametiaasta jooksul Orsays esinenud ka vastoluliste seisukohtadega, näitaks on ta toetanud natside röövitud kunstiteoste omanikele tagastamist.

Louvre avati 1793. aastal ning see on maailma suurim kunstimuuseum. Kogus on sadu tuhandeid teoseid, millest on alaliselt eksponeeritud alla 10 protsendi.