«Me peame selles asjas selgust saama ning meil on tarvis täielikult läbipaistvat protsessi Hiinalt, meil on vaja selles WHO (Maailma Terviseorganisatsiooni – toim) abi. Praegu me ei tunne, et meil oleks seda,» lausus üleeile Valge Maja Covid-19 küsimuste vanemnõunik Andy Slavitt.