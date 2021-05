Leht: Soome peaminister kasutab riigi raha isiklikuks tarbeks

Soome meedias toodi välja, et peaministri perekond kulutab hommikusöökidele umbes 300 eurot kuus. Kuigi Kesärantas, Helsingis asuvas peaministri residentsis, on teatud teenused - majutus, sisustus jm - peaministrile lubatud, ei kuulu lehe teatel sinna alla toitlustusteenused.

Marin jäi vastates kidakeelseks ning sõnas, et ka teised peaministrid on Kesärantas hommikust söönud. «Praktika on olnud sama mis eelmistel peaministritel ja ametnikud saavad kindlasti vastata ka täiendavatele küsimustele. Ma pole isiklikult nende otsustusprotsessidega seotud olnud," ütles Marin.