Biden soovib luurelt 90 päeva jooksul aruannet koroonaviiruse päritolu kohta

«Agentuurid peavad kahekordistama oma jõupingutusi, kogudes ja analüüsides informatsiooni, mis võiks meid viia lähemale lõppjäreldusele, ja raporteerima mulle 90 päeva jooksul,» on öeldud Valge Maja avaldatud Bideni avalduses.

Bideni sõnul on praegu kaks peamist võimalikku versiooni viiruseallika osas. Vaidlused käivad selle üle, kas viirus tekkis loomadega kokkupuute kaudu Wuhani turul või koroonaviiruse lahtipääsemise tõttu sama linna üliturvalisest uurimislaborist.

Vastusel on tohutu mõju nii Hiinale, kes väidab, et ta ei vastuta pandeemia eest, kui ka USA poliitikale, kus laboriteooriat on Pekingi ründamiseks kasutanud.