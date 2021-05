Sven Jürgenson: Valgevene rasked inimõiguste rikkumised toovad kaasa tõsiseid rahvusvahelisi julgeolekuohte

Suursaadik Sven Jürgenson sõnas, et viimase Valgevene-teemalise julgeolekunõukogu mitteametliku kohtumine lõpetati lootusega, et tõsised inimõiguste rikkumised Valgevenes lõpevad varsti. «Kahjuks pole olukord paranenud, vastupidi – see on veelgi süvenenud,» nentis suursaadik välisministeeriumi pressiesindaja vahendusel.

«Ryanairi lennu sunnitud maandumine on uus ja äärmiselt ohtlik etapp Valgevene ametivõimude repressioonikampaanias oma rahva vastu. See on ilmekas näide sellest, kuidas rasked inimõiguste rikkumised toovad sageli kaasa tõsiseid rahvusvahelisi julgeolekuohte,» lisas ta.

«Eesti mõistab karmilt hukka Ryanairi lennu sundmaandumise Minskis, mis ohustab lennuohutust, ning Valgevene ametivõimude poolt ajakirjanik Raman Pratasevichi ja Sofia Sapega kinnipidamise.»

Jürgensoni sõnul on Valgevene tegevus vastuvõetamatu: «Tegemist on selgelt jämeda rahvusvahelise õiguse rikkumisega ning kujutab ohtu rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule. Tänane suletud arutelu näitas, et enamik julgeolekunõukogu liikmeid on tõsiselt mures Valgevene võimude tegevuse pärast ning nõuavad rahvusvahelist uurimist».