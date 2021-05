intervjuu ⟩ Hispaania globaalküsimuste riigisekretär: meie rahvas on liiga enesekriitiline

​ Üks põhilisi Hispaaniaga seotud värskemaid uudiseid on migratsioonilaine Ceutas. Mida ütlevad viimased teated?

Kõik tuvastatud täiskasvanud on tagasi saadetud. Piiriületamiste arv on alla läinud tänu koostööle Maroko võimudega, kes on nüüd takistanud suuremal hulgal inimestel tulemist.