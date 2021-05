Šveitsis leevendab esmaspäevast viirusepiiranguid

Šveits teatas, et neljas viirusepiirangute leevendamine algab esmaspäeval, sest riik on liikunud pandeemia stabiliseerumise faasi ning loodab mai lõpuks saada ühele poole riskirühmade vaktsineerimisega.

Valitsuse teatel ei pea kuue kuu jooksul karantiini jääma need, kes on vaktsineeritud kas Šveitsi või EL-i kasutusloaga vaktsiiniga, need inimesed ei pea tegema ka viirusetesti või andma piiril oma kontaktandmeid. See kehtib ka alla 16-aastaste osas ning kehtis juba varem viiruse läbipõdenuile.