Euroopa Liidu väärinfo vastu võitlev veebileht EUvsDisinfo tõi oma analüüsis välja, et Vene riigimeedia taastoodab Valgevenes toimuva kohta kahte narratiivi – esiteks, et samalaadsed vahistamisoperatsioonid on tavapraktikaks ja teiseks, et Pratasevitš on ekstremistlik terrorist.