Armeenia teatel võttis Aserbaidžaan piiril kuus sõjaväelast vangi

Pinged kahe riigi vahel on pärast sügisel peetud sõda Mägi-Karabahhi pärast endiselt kõrgel.

Intsident leidis Aserbaidžaani teatel aset Kelbadžari regioonis kahe riigi piiril. Tegemist on vaid viimase intsidendiga kahe rivaali vahel viimaste kuude jooksul ja paneb taas proovile Venemaa vahendatud mulluse relvarahu.

Eelmisel aastal hukkus kahe riigi vahel sõjas umbes 6000 inimest. Lahingud lõppesid pärast seda, kui Armeenia nõustus andma üle mitu territooriumi, mis olid aastakümneid olnud nende kontrolli all, sealjuures Kelbadžari (aserbaidžaani keeles Kəlbəcəri).

Relvarahu tagab umbes 2000 Vene sõdurit ja see on üldiselt pidanud.

Varem sel nädalal teatas Armeenia, et üks selle sõdur hukkus tulevahetuses Aserbaidžaani vägedega. Bakuu eitab, et on intsidendi eest vastutav.