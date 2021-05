ÜRO inimõiguste ülemvolinik: Gaza operatsioon võis olla sõjakuritegu

«Rünnakute mõju tsiviilisikutele ja tsiviilobjektidele oli valimatu ja ebaproportsionaalne, seetõttu võivad need rünnakud olla sõjakuritegu,» lisas ta.

Enne möödunud reedel kehtima hakanud vaherahu sai Iisraeli õhurünnakutes ja suurtükitules Gazale surma 253 palestiinlast, neist 66 last. 11 päeva kestnud konfliktis sai haavata üle 1900 inimese, teatas Gaza tervishoiuministeerium.

«Pole kahtlust, et Iisraelil on õigus oma kodanikke ja alalisi elanikke kaitsta,» ütles ta. «Kuid ka palestiinlastel on õigused, samasugused õigused.»